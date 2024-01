27.01.2024 08:50 Mehrere Verletzte bei Wohnungsbrand: Person mit Rettungshubschrauber in Klinik

Am späten Freitagabend ist am Oraniendamm in Waidmannslust eine Wohnung in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit 80 Kräften vor Ort.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Lange Nacht für die Berliner Feuerwehr: Um kurz vor 22 Uhr brach am Oraniendamm in Waidmannslust in einer Wohnung (1. Stock) ein Feuer aus. Die Feuerwehr war mit 80 Kräften vor Ort. © Morris Pudwell Nach TAG24-Informationen brachten sich drei Bewohner selbst in Sicherheit. Sie wurden draußen von den Rettungskräften versorgt. Hinzu kommt, dass die Feuerwehr noch eine schwerverletzte Person retten konnten. Per Rettungshubschrauber ging es in eine Spezialklinik, wie die Feuerwehr auf Twitter-Nachfolger X mitteilt. Vier weitere Bewohner wurden demnach vom Rettungsdienst versorgt, davon musste eine Person ebenfalls ins Krankenhaus. Nach TAG24-Informationen handelt es sich dabei um ein Kind. Berlin Feuerwehreinsatz 67-Jähriger bei Wohnungsbrand in Berlin-Spandau lebensgefährlich verletzt Ein Übergreifen der brennenden Wohnung im ersten Stock konnte die Feuerwehr verhindern, dennoch waren die Nachlöscharbeiten sehr aufwendig, da die Zimmerdecke herunterstürzte. Erst nach fünf Stunden konnten die 80 Feuerwehrkräfte den Einsatz beenden. Die Brandursache ist derweil noch unklar. Die Polizei ermittelt. Eine schwer verletzte Person kam ins Krankenhaus. © Morris Pudwell Der Feuerwehreinsatz dauerte rund fünf Stunden. © Morris Pudwell Und auch die weiteren Bewohner im dreistöckigen Haus brauchen erst einmal eine neue Bleibe. Das Gebäude wurde durch die Bauaufsicht gesperrt.

Titelfoto: Morris Pudwell