09.03.2024 14:18 2.670 Schwerer Verkehrsunfall in Berlin-Mitte: Mutter und Kind reanimiert

In Berlin-Mitte sind am Samstagvormittag zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt worden, dass sie vom Rettungsdienst reanimiert werden mussten

Von Thorsten Meiritz

Berlin - In Berlin-Mitte sind am Samstagvormittag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ein Polizist untersucht den Kinderwagen, der von einem Auto auf der Leipziger Straße erfasst worden ist. © Christophe Gateau/dpa Wie die Feuerwehr bei X mitteilte, kam es auf der Leipziger Straße zu einem Zusammenstoß von einem Auto und zwei Fußgängern. Demnach soll der Wagen an einer Baustelle nahe dem Leipziger Platz, unweit des Shopping-Centers "Mall of Berlin", eine Frau mit einem Kinderwagen erfasst haben. Mutter und Kind wurden bei dem Aufprall gegen 10 Uhr so schwer verletzt, dass sie von den Einsatzkräften am Unfallort wiederbelebt werden mussten. Auch auf dem Weg ins Krankenhaus sei die Reanimation fortgesetzt worden. Zum aktuellen Gesundheitszustand lagen keine Informationen vor. Berlin Feuerwehreinsatz Aggressives Atemgift im Hilton ausgebrochen: Feuerwehr im Großeinsatz Der Autofahrer soll bei dem Zusammenprall ebenfalls schwer verletzt worden sein. Zudem sei ein weiterer Wagen aufgrund des Unfalls in ein anderes Fahrzeug gekracht, dessen Fahrer ebenfalls schwer verletzt worden sein soll. In den Unfall sind noch zwei weitere Fahrzeuge verwickelt gewesen. © Christophe Gateau/dpa Die Feuerwehr sprach sogar von "16 betroffenen Personen", die vom Rettungsdienst betreut werden mussten. Demnach wurden insgesamt sieben Menschen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. 48 Einsatzkräfte waren vor Ort. Erstmeldung vom 9. März, 12.14 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 14.18 Uhr.

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa