09.03.2024 12:14 Schwerer Verkehrsunfall in Berlin-Mitte: Zwei Menschen reanimiert

In Berlin-Mitte sind am Samstagvormittag zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt worden, dass sie vom Rettungsdienst reanimiert werden mussten

Von Thorsten Meiritz

Berlin - In Berlin-Mitte ist es am Samstagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der Rettungsdienst musste am Samstagvormittag zwei Menschen nach einem Unfall reanimieren. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa Wie die Feuerwehr bei X mitteilte, kam es auf der Leipziger Straße zu einem Zusammenstoß von einem Auto und mindestens zwei Fußgängern. Beide wurden bei dem Aufprall gegen 10 Uhr so schwer verletzt, dass sie von den Einsatzkräften reanimiert werden mussten. Außerdem hat die Behörde das Stichwort MANV ausgegeben, was für einen Massenanfall von Verletzten steht und sofortige Verstärkung erfordert. Berlin Feuerwehreinsatz Hochhausbrand in Berlin-Kreuzberg: Wohnung in Flammen Informationen zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor. Mehr Informationen in Kürze bei TAG24.

Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa