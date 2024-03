Wohnungsbrand in Wannsee: Feuerwehr muss ausrücken

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Wannsee ist ein Mann leicht verletzt worden.

Die Wohnung in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses brannte aus. © Berliner Feuerwehr/X

Er habe wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung behandelt werden müssen, teilte die Polizei mit. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach Angaben der Berliner Feuerwehr auf X (früher Twitter) brach das Feuer am frühen Samstagmorgen in der Straße Am Kleinen Wannsee aus.

Eine zweite Person sei nach dem Brand in der zweiten Etage des Mehrfamilienhauses vor Ort versorgt worden, hieß es weiter.

Weitere Menschen seien nicht zu Schaden gekommen.

Mittlerweile konnten die Flammen gelöscht werden.