Haus von Ex-RAF-Terroristin geräumt: Sprengstoffgefahr!

Berlin - Das Mietshaus in Berlin-Kreuzberg , in dem die frühere mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette (65) wohnte, ist am heutigen Mittwoch wegen einer möglichen Gefahr geräumt worden.

Die Bewohner des Hauses in Berlin-Kreuzberg wurden aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. © Paul Zinken/dpa

Alle Bewohner mussten ihre Wohnungen am Nachmittag verlassen, wie ein dpa-Reporter beobachtete. Der Gehweg vor dem Haus und einem Nachbarhaus wurde gesperrt.

Ein Spurenermittler der Polizei sagte: "Weil wir etwas gefunden haben, das gefährlich ist." Von einem sprengstoffähnlichen Gegenstand war die Rede. Feuerwehr, Krankenwagen und weitere Polizeiautos fuhren vor dem Haus vor.

Auch die Kriminaltechniker der Polizei mussten raus aus dem Haus in der Sebastianstraße. Die Bewohner standen nach der Räumung auf der anderen Straßenseite oder hatten den Bereich verlassen.

Einige hatten Haustiere dabei. Mehrere Frauen sagten, die Polizei habe ihnen keinen Grund genannt.

In dem Haus war Klette am Montagabend in ihrer Wohnung im 5. Stock von der Polizei festgenommen worden. Seitdem war die Wohnung untersucht worden. Zahlreiche vermummte Polizisten in Zivil waren immer wieder ein- und ausgegangen.