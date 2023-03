26.03.2023 18:57 Kellerbrand in Neukölln: Feuerwehr rettet mehrere Menschen

In einem Keller eines Wohnhauses in Berlin-Neukölln ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen.

Berlin - In einem Keller eines Wohnhauses in Berlin-Neukölln ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. 105 Kräfte sind im Einsatz. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa Mehrere Menschen seien gerettet worden, teilte die Feuerwehr im Kurznachrichtendienst Twitter mit. 105 Kräfte seien im Ortsteil Britz im Einsatz. Weitere Einzelheiten waren noch nicht bekannt.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa