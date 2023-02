Berlinale 2023 eröffnet mit Videoschalte zu Wolodymyr Selenskyj

Berlin - In Berlin beginnen am Donnerstag die Internationalen Filmfestspiele.

Im Berlinale Palast am Potsdamer Platz steigt am Donnerstagabend die feierliche Eröffnung der 73. Internationalen Filmfestspiele. © Soeren Stache/dpa

US-Schauspielerin Kristen Stewart (32, "Twilight") leitet in diesem Jahr die internationale Jury, die morgens ab 10.30 Uhr ihren ersten Auftritt haben wird.

Abends werden die Filmfestspiele dann ab 19.30 Uhr feierlich eröffnet. Dann soll auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (45) per Video zugeschaltet werden.

Das Festival sprach am Mittwoch von "einer besonderen Ehre". Eingeführt wird Selenskyj von Hollywoodstar Sean Penn (62), der bei der Berlinale seinen Ukraine-Film "Superpower" vorstellt.

Zum Auftakt läuft danach die Komödie "She Came to Me" von Regisseurin Rebecca Miller (60). Darin spielen etwa Peter Dinklage (53), Marisa Tomei (58) und Anne Hathaway (40) mit.