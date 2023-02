Berlinale ist eröffnet: Deutsche und internationale Promis glänzen in Berlin!

Sie sagte auch, es sei eine tolle Möglichkeit daran mitzuwirken, schöne Dinge in einer Zeit zu betonen, in der es hart sei, daran festzuhalten.

Ein straffes Programm hat Kristen Stewart (32, "Twilight") dieser Tage vor sich. Als Jury-Präsidentin, übrigens die jüngste in der Geschichte des Festivals, schaut sie sich allerhand Filme an.

Am gestrigen Donnerstag wurden die Filmfestspiele feierlich eröffnet. Und zwei Damen brachten gleich zu Beginn den Glanz Hollywoods in die Hauptstadt mit.

Wohl auch deshalb wurde als Eröffnungsfilm dieses Mal eine Komödie gewählt. Anne Hathaway (40, "Plötzlich Prinzessin") präsentierte ihren Film "She came to me".

Elyas M'Barek (40) und seine Ehefrau Jessica (34) strahlten um die Wette. © dpa/Monika Skolimowska

Eine Premiere bei der Filmpremiere von "She came to me" hatten am gestrigen Donnerstag auch Elyas M'Barek (40) und seine Ehefrau Jessica (34). Sie liefen erstmals gemeinsam über einen roten Teppich.

Lange Zeit hielten der "Fack ju Göhte"-Star und das US-amerikanische Model ihre Beziehung geheim. Erst nach der überraschenden Hochzeit im September 2022 auf Ibiza absolvierten die beiden beim Münchner Oktoberfest ihren ersten Pärchen-Auftritt.

Danach sah man die beiden nicht mehr bei öffentlichen Events.

Stattdessen verbrachten Jessica und Elyas M'Barek viel Zeit an den schönsten Orten der Welt. Auf Instagram teilten sie Fotos von Halloween in Miami und den Malediven, wo sie ihre Flitterwochen nachholten. Für Weihnachten und Silvester kehrten sie wieder auf Ibiza zurück.

Am Wochenende feierte das Paar noch Jessicas Geburtstag in New York, bevor es dann nun zur glanzvollen Berlinale ging.