Festival nimmt WM 2024 in den Blick: Wenn König Fußball auf Pop-Kultur trifft

Berlin - Pflichttermin für Musikliebhaber: In der Kulturbrauerei in Berlin-Prenzlauer Berg findet wieder das Pop-Kultur Festival statt.

Zum neunten Mal dürfen sich Fans des Pop-Kultur Festivals in Berlin über ein abwechslungsreiches Programm freuen. © Maurizio Gambarini/dpa

Vom 30. August bis zum 1. September 2023 wird in dem vom Senat geförderten Event die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland der Aufhänger für ein breites Spektrum an Beiträgen sein.

"Unter dem Motto 'Can I Kick It? Yes, You Can!' bewegen wir uns an den Schnittstellen von Sport, Aktivismus und Popkultur – Kunstrasen, Kickertisch, Torwand und Fußballhymnen inklusive", schreiben die Veranstalter, deren Fokus auch auf der Förderung des Nachwuchses liegt.

"Fußball ist ein Phänomen der Popkultur und ein Spiegelbild unserer Gesellschaft", heißt es weiter in der Mitteilung. "Sport und Musik sind Teil kultureller Identität."

In der diesjährigen Ausgabe des 2015 erstmals organisierte Festivals dreht sich aber nicht nur alles rund um König Fußball, der "queerfeministisch und postmigrantisch mit unterschiedlichen Formaten beleuchtet" werden soll.

Neben diesem Schwerpunktthema dürfen Konzerte nicht zu kurz kommen. Auf dem Programm stehen A Song For You, BRKN, Codeine, Fave, Fikri Anıl Altıntaş, Fuffifufzich, Kwam.E, Lola Marsh, Nichtseattle, Rosa Anschütz, Sho Madjozi, Stella Sommer, The Düsseldorf Düsterboys, umru Wa22ermann und viele weitere angekündigte Acts.

Besucherinnen und Besucher können sich außerdem auf Lesungen, Gesprächsrunden, Filmen, Ausstellungen und andere Veranstaltungen freuen. Gesamttickets sind für 75,90 Euro erhältlich, Tagestickets kosten 31 Euro und Diskurs-Tickets für die Diskussionen gibt es für 9,50 Euro.