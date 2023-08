Frank Zander feiert Abschied beim SchlagerOlymp: "Da hab ich die Schnauze voll"

Berlin - Ein großer Entertainer tritt ab: Frank Zander (81) hat am Samstag beim SchlagerOlymp in Berlin sein letztes großes Konzert gegeben und nach 50 Jahren auf der Bühne einen emotionalen Abschied gefeiert.

"Das liegt mir weiterhin sehr am Herzen und das mache ich so lange ich kann, aber die großen Auftritte, da hab ich die Schnauze voll – ich lasse jetzt den Platz für einige, die nachrücken. Das sind jetzt 50 Jahre, 50 Jahre auf der Bühne, meine Fresse", sagte Zander mit gewohntem Humor.

Bei Frank kullerten dann schon ein paar Tränchen über das Gesicht. Ganz von der Bildfläche will er nicht verschwinden. Man wird ihn weiterhin im Stadion bei Hertha BSC oder auch bei seiner Weihnachtsfeier für Obdachlose sehen.

"Das ist mein letztes großes Konzert", verkündete er wenige Tage vor der Veranstaltung, doch bevor er seinen Hut an den Nagel hing , wurde es noch einmal richtig emotional. Das Publikum gab minutenlang Standing Ovations.

Nach dem emotionalen Abschied von Frank Zander hat Schlager-Ikone Bernhard Brink (71) die Stimmung wieder angefacht. © Nico Schimmelpfennig

Nachdem am Freitag bereits mehr als 10.000 Partywütige auf dem Gelände im Strandbad Lübars zur Musik der 1990er Jahre gefeiert hatten, ging es am Samstag mit über zwölf Stunden Live-Spektakel weiter.

Und die Gästeliste hatte es wieder in sich, so waren neben Zander und Brink unter anderem Vanessa Mai (31), Nino de Angelo (59), Annemarie Eilfeld (33), Ramon Roselly (29), Anna-Carina Woitschack (30), Olaf Henning (55), Team 5ünf und Christin Stark (33) am Start.

Durch das Programm führte erneut die bekannte Radio-Schlagerparadies-Moderatorin Antje Klann: "Ich freue mich jedes Jahr wahnsinnig auf dieses Event, weil halt viele Künstler dabei sind und es jedes Mal wie so eine Art Klassentreffen ist", jubelte sie.

"Und ich finde die Location natürlich auch einmalig, weil wir mitten am See sind und dies so ein besonderes Stimmungsbild ergibt, wenn die Sonne untergeht im Wasser und Du dazu die glücklichen Menschen siehst."