12.08.2023 15:00 Mehr als 10.000 Partywütige beim 90er Olymp in Berlin: "Die Leute haben fett gefeiert"

Am Freitagabend haben mehr als 10.000 Menschen beim 90er Olymp in Berlin Rednex, Bellini, Mr. President, Captain Jack und Co. im Strandbad Lübars gefeiert.

Von Nico Schimmelpfennig



Berlin - Jedes Jahr im August treffen sich Tausende Feierwütige in Berlin, um das große Olymp-Wochenende mit 90er-Hits und Schlager zu feiern. Bellini hat das Publikum mit dem Welthit "Samba de Janeiro" begeistert © Nico Schimmelpfennig Pünktlich zum Event war der Sommer in der Hauptstadt zurück und die Leute im Strandbad Lübars suchten sich einen Strandkorb oder tanzten auf der großen Fläche begeistert zur Musik der 1990er Jahre mit. Selbst nach 30 Jahren war man textsicher bei Hits wie "Cotton Eye Joe" von Rednex oder dem Sommerhit "Samba de Janeiro" von Bellini. Von dem Charme der Songs von damals ist über die Jahre nichts verloren gegangen. So verwundert es nicht, dass immer wieder viele 80er- oder 90er-Songs gecovert werden. In der Hauptstadt konnte man allerdings die Originale live erleben. Mehr als 10.000 Menschen feierten den ganzen Nachmittag bis spät abends. LayZee, alias Mr. President, präsentierte erstmalig seinen großen Hit "Coco Jamboo" in einer 2023er-Version, die beim Publikum gut ankam. Berlin Kultur & Leute LGBTQ-Reise-Ranking veröffentlicht: Deutsche Stadt ist das beste Urlaubsziel! Auch die Partyraketen "Mütze Katze" heizten den Fans ordentlich ein. Da wurde aus allen Konfetti-Kanonen geballert und die richtig großen Mega-Hits wurden gespielt. Rednex sorgt auch nach knapp 30 Jahren mit dem Hit "Cotton Eye Joe" noch für gute Laune. © Nico Schimmelpfennig Die Partyraketen "Mütze Katze" haben eine heiße Show auf der Bühne abgeliefert. © Nico Schimmelpfennig Captain Jack-Frontmann Bruce Lacy (60) war von der Stimmung bei dem Konzert hellauf begeistert. © Nico Schimmelpfennig Annemarie Eilfeld freut sich über Erfolg von 90er Olymp: "Idee genau richtig" Annemarie Eilfeld (33) hat den 90er Olymp vor einigen Jahren ins Leben gerufen. © Nico Schimmelpfennig Die Eurodance-Band Captain Jack war ebenfalls am Start und lieferte eine gute Show ab. "Es ist so megageil hier, es war eine andere Stimmung als sonst, die Leute haben fett gefeiert zu unseren Hits", jubelte Bruce Lacy (60), der Kapitän der Gruppe. Moderiert wurde der Abend von Schlagersternchen Annemarie Eilfeld (33), die vor einigen Jahren die Idee hatte im Vorfeld vom SchlagerOlymp diese Konzertreihe ins Leben zu rufen. "Mittlerweile war dies die 11. Ausgabe und es ist zu einer besonderen Konzertreihe geworden. Ich liebe die 90er und die vielen Gäste hier zeigen es, dass die Idee genau richtig war", freute sich die Konzert-Initiatorin. Berlin Kultur & Leute Cannabis-Legalisierung: Hanfparade zieht durch Berlin Am heutigen Samstag geht es mit dem SchlagerOlymp und über zehn Stunden Party weiter. TAG24 berichtet Euch am Sonntag von dem Schlager-Event.

Titelfoto: Nico Schimmelpfennig