Queerer Weihnachtsmark nur noch ab 16: Penisse hängen überall

Berlin - Der queere Weihnachtsmarkt am Berliner Nollendorfplatz ist nur noch ab 16 Jahren zugänglich. Der Veranstalter bekam Beschwerden aus der Politik.

Seit 2019 gibt es den Weihnachtsmarkt am Nollendorfplatz. © IMAGO / Dirk Sattler

Die Hauptstadt ist anders und das zeigt sich auch bei den Weihnachtsmärkten in Berlin. So eröffnete vor wenigen Tagen der queere Weihnachtsmarkt am Nollendorfplatz.

Seit 2019 gibt es den Markt in jedem Jahr und neben gebrannten Mandeln findet man auch Livemusik, Drag-Shows und erotische Kunst.

Wie der "Tagesspiegel" berichtet, soll es einige Beschwerden von besorgten Eltern und aus der Politik gegeben haben.

Das ansässige Bezirksamt machte sich Sorgen wegen des Kinderschutzes und deshalb werden die Sicherheitsleute die Eltern jetzt darauf hinweisen, dass dort auch anstößige Stücke ausgestellt werden.

Die Kritik kommt nicht bei allen gut an. So sagte der künstlerische Leiter der Veranstaltung, Stefan Kuschner: "Die Alterskontrolle werde vorerst nach Aussehen beurteilt und nur im Zweifel direkt kontrolliert."