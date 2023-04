Springer-Chef Döpfner meldet sich nach Eklat zu Wort: "Bitte um Entschuldigung"

Ein Medienbericht über konzerninterne Nachrichten von Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner (60) hat bundesweit für Wirbel gesorgt. © Bernd von Jutrczenka/dpa

In einem am Samstagabend auf der "Bild"-Webseite veröffentlichten Beitrag "in eigener Sache" schrieb der Medienhaus-Chef: "Ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich mit meinen Worten viele gekränkt, verunsichert oder verletzt habe."

Der 60-Jährige reagierte damit direkt auf eine entsprechende Aufforderung von "Bild"-Chefredakteurin Marion Horn (57).

Döpfner schrieb: "'Eigentlich ist eine Entschuldigung fällig, Chef!' Das hat Marion Horn am Samstag in 'Bild' geschrieben. Stimmt."

Die Wochenzeitung "Die Zeit" hatte am Donnerstag über Nachrichten berichtet, die bei Springer konzernintern verschickt worden sein sollen.

In den aufgelisteten Zitaten ging es zum Beispiel um abfällige Kommentare über Ostdeutsche oder um Kritik an Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (68, CDU). Döpfner soll sich vor der Bundestagswahl auch eine FDP-freundliche Berichterstattung in der "Bild" gewünscht haben.

Döpfner bestätigte indirekt in seinem Beitrag, der die Überschrift "Stimmt!" trägt, dass bestimmte Formulierungen tatsächlich von ihm stammten. "'Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten.' Das ist verletzend. Und wörtlich genommen natürlich Quatsch."

Und weiter: "Der Ärger darüber, dass in Thüringen und anderswo so viele entweder Linke oder AfD wählen, verleitete mich zur polemischen Übertreibung."