49-Euro-Ticket: Was BVG-Kunden wissen und beachten müssen

Alle Bestandsabonnenten sollen zudem in den nächsten Tagen per Brief oder Mail über einen möglichen Wechsel auf das deutschlandweite Nahverkehrsticket informiert werden, das am 1. Mai starten soll. Die BVG rechnet nach Angaben von Montag damit, dass 30 bis 40 Prozent der bisherigen Nutzer der sogenannten Umweltkarte treu bleiben werden.

Im Gegensatz zum Deutschlandticket ist diese Monatskarte nicht personalisiert, kann also von mehreren Menschen genutzt werden.

Auch ist die Mitnahme anderer Menschen zu bestimmten Zeiten möglich - beim Deutschlandticket wird das im VBB-Bereich nicht möglich sein. Dafür kostet sie etwas mehr: Ab 1. Mai sind 66,90 pro Monat für die Umweltkarte im Tarifbereich Berlin AB fällig, also 17,90 Euro mehr als für das Deutschlandticket.

Abo-Kunden, die nicht auf das Anschreiben der BVG reagieren, sind ab 1. Mai für den teureren Preis der Umweltkarte unterwegs, können aber jederzeit zum Monatsende wechseln. Kunden, die ihre Umweltkarte gleich für ein ganzes Jahr bezahlen, bekommen ein Sonderkündigungsrecht für das Deutschlandticket, die Zahlungen werden entsprechend verrechnet.

Bis Ende April gilt in Berlin noch das 29-Euro-Ticket im Tarifbereich AB - sofern sich die Berliner Landespolitik nicht auf eine erneute Verlängerung dieser Aktion verständigt.