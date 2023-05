B-Jugend-Spiel eskaliert: Zuschauer stürmen auf Rasen und prügeln aufeinander ein!

Berlin - Da hatten einige ihre Nerven nicht im Griff: Ein Fußballspiel der B-Jugend des FC Nordost Berlin gegen FC Internationale II ist am Sonntag in Berlin-Marzahn völlig eskaliert. Spieler, Schiedsrichter und Zuschauer beider Vereine - sie alle gingen aufeinander los. Das Spiel musste kurz vor Ende abgebrochen werden.

Mehrere Jugendliche wurden bei der Auseinandersetzung verletzt. (Symbolbild) © 123rf/pavel1964

Auslöser waren wohl die Entscheidungen des Schiedsrichters gewesen. Mit diesen waren die Spieler alles andere als einverstanden.

Einige Fußballer gerieten mit dem 57-jährigen Unparteiischen aneinander, dann stürmten auch noch Zuschauer beider Vereine den Rasen. Sie prügelten schließlich aufeinander ein.

Die Bilanz: mehrere Verletzte!

So klagte ein 16-jähriger Spieler über Schmerzen am Kopf und Oberkörper. Er musste mit Hautabschürfungen an verschiedenen Körperstellen ins Krankenhaus.

Durch Schläge und Tritte zogen sich zwei weitere 15- und 17-jährige Jugendliche oberflächliche Verletzungen zu, die nicht weiter behandelt werden mussten.

Ein weiterer 16-Jähriger sowie der 57 Jahre alte Schiedsrichter blieben unverletzt.