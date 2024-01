Bauernproteste in Berlin: Hier geht für Autofahrer schon ab Sonntag nichts mehr

Berlin - Bundesweit wollen Landwirte ab der kommenden Woche gegen die Agrarpolitik der Ampel-Regierung protestieren. In Berlin gibt es schon ab dem heutigen Sonntag Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im Dezember vergangenen Jahres protestierten die Landwirte schon einmal in Berlin. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

Die Straße des 17. Juni ist wegen der geplanten Demonstrationen bereits ab Sonntag, 17 Uhr gesperrt. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit. Bis Montag, 22 Uhr, gibt es zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor kein Durchkommen für Autofahrer.

Auch die Yitzhak-Rabin-Straße ist laut VIZ im genannten Zeitraum gesperrt. Während der An- und Abfahrt der Traktoren könne es "zu erheblichen Verkehrseinschränkungen" kommen, hieß es weiter.

Der Bauernverband kündigte zudem massive Behinderungen der Autobahnen in der Aktionswoche vom 8. bis 13. Januar an. Höhepunkt der geplanten Aktionen soll demnach Montag, 8. Januar, zwischen 5 und 15 Uhr sein.

Für Montag wurde in der Hauptstadt laut Polizei eine Demonstration mit 300 Teilnehmern angemeldet. Erwartet wird allerdings eine höhere Zahl. Wie viele Traktoren über die Straßen rollen werden ist noch unklar.

Mit Staus und Verkehrseinschränkungen ist voraussichtlich auf den A10-Anschlussstellen Mühlenbeck, Birkenwerder, Oberkrämer und Kreuz Oranienburg sowie der A11, A12, A24 und B96 zu rechnen. Auch in Brandenburg wollen die Bauern am Montag an mehr als 100 Orten demonstrieren und den Verkehr lahmlegen.

Die Polizei hatte zunächst versucht, die Blockade bestimmter Autobahnzufahrten am Montag mit Auflagen zu verhindern. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschied jedoch, dass diese zulässig sind.

Ihren Abschluss finden die Proteste der Bauern am 15. Januar mit einer Großdemo in Berlin.