Mit dem "Lauf der Sympathie" von Berlin-Falkensee nach Spandau: Startschuss am 19. März

Am 19. März um 11 Uhr fällt der Startschuss in Berlin-Falkensee zum "34. Lauf der Sympathie". (Symbolbild) © Andreas Gora/dpa

Bei dem sportlichen Event werden rund 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet, die eine Strecke von 10 Kilometern von Berlin-Falkensee bis in die Altstadt Spandau absolvieren werden.

Für Einsteiger, Schulstaffeln und Kinder gibt es kürzere Strecken zu laufen. Die Startnummern werden am 17. und 18. März in den Spandau Arcaden ausgegeben, die auch dieses Jahr neben EDEKA Sponsor des sportlichen Ereignisses sind.

"Wir unterstützen diese sportliche Spandauer Tradition sehr gerne und freuen uns auf die vielen Läuferinnen und Läufer", sagt Oliver Heuchert, der Centermanager der Spandau Arcaden.

Der Startschuss zum "34. Lauf der Sympathie" fällt am 19. März um 11 Uhr in Falkensee. Von dort aus geht es bis vor das Rathaus Spandau. Der Lauf basiert auf der Idee von Vertretern des Sportamtes Spandau, des VfV Spandau und des Kreises Nauen aus dem November 1989.

Der Name lehnt sich an der "Brücke der Sympathie" an, eine Veranstaltung, bei der sich zur Jahreswende 1989/1990 die Bevölkerungen von Falkensee und Spandau gegenseitig auf einem Fußweg besucht haben.

Als der erste Lauf im März 1990 stattfand, gab es noch Grenzkontrollen, die aber an diesem Tag an der Grenze des Streckenverlaufes ausgesetzt wurden.