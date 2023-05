Räumung des Klima-Protestcamps in der Wuhlheide ist in vollem Gange

Berlin - Die Polizei hat am heutigen Mittwochmorgen mit der Räumung eines Protestcamps in der Wuhlheide in Berlin-Köpenick begonnen.

In einem Tripod sitzen zwei Aktivisten und wollen die Rodung von 15 Hektar Wald in der Wuhlheide verhindern. © Paul Zinken/dpa

An der "Mahnwache Wuhlheide/Protestcamp zur Verhinderung des Baus 'Tangentiale Verbindung Ost (TVO)'" beteiligen sich circa 100 Personen in Baumhäusern, Tripods und Zelten.

Die Aktivisten wollen eigenen Angaben nach mit der Aktion verhindern, dass für den Bau der geplanten Straßenverbindung "Tangentiale Verbindung Ost" etwa 15 Hektar Wald gerodet werden.

Nach Polizeiangaben haben Einsatzkräfte bereits am 13. Mai im Forst Wuhlheide ein Protest-Camp festgestellt. Noch am selben Tag zeigten die Protestierenden, die sich als queerfeministische Aktivisten bezeichnen, ihre Aktion bei der Versammlungsbehörde an, heißt es in einem Tweet.

Die weitere Durchführung dieser Versammlung, die ohne vorherige Abstimmung erfolgte, wurde durch die Versammlungsbehörde bis zum 30. September verboten.

"Die Errichtung des Protestcamps verletzt die Rechte Dritter erheblich und bringt weitere Gefahren mit sich", begründete die Polizei das Verbot. Am frühen Mittwochmorgen hätte ein Beamter die Verbotsverfügung einer aus dem Camp verantwortlichen Person übermittelt.