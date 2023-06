19.06.2023 16:58 Bundespolizei nimmt Säugling in Obhut

Die Bundespolizei nahm am Sonntagmorgen einen Säugling am Alexanderplatz in Obhut. Gegen die Mutter des Babys wurde wegen Kindeswohlgefährdung ermittelt.

Von Oliver Weinhold

Berlin - Am frühen Sonntagmorgen fiel Beamten der Bundespolizei am Berliner Alexanderplatz eine schlafende Frau mit einem Säugling auf dem Arm ins Auge. Nach Kontrolle der Frau wurde das Kind in die Obhut der Polizei genommen. Die Polizei nahm die 31-Jährige mit auf die Wache. (Symbolfoto) © 123rf/lisica66 Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, wurden am Sonntagmorgen Passanten auf eine schlafende Frau mit Säugling im Arm aufmerksam geworden sein. Um 6.30 Uhr wurden dann Einsatzkräfte der Bundespolizei gerufen und diese kontrollierten die 31-jährige Russin daraufhin. Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellte sich heraus, dass gegen sie eine Ausschreibung des Jugendamtes zur Inobhutnahme ihres neun Monate alten Babys wegen Gefährdung des Kindeswohls besteht. Berlin Lokal Aktivisten besetzen BER: Protest gegen geplantes Ausreisezentrum Die Streife nahm den Jungen an sich und übergab ihn vorsorglich zur medizinischen Begutachtung an ein Krankenhaus. Die Mutter entließen die Einsatzkräfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder von der Dienststelle.

