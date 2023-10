BVG benennen diverse Haltestellen um und sorgen für Verwirrung

Berlin - Das Berliner Nahverkehrsnetz bringt nicht nur den ein oder anderen Touristen zur Verzweiflung. Schließlich umfasst das Streckennetz von fast vier Millionen in der Hauptstadt lebenden Menschen etliche Stationen. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wollen für Orientierung sorgen.

Fahrgäste der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) müssen sich neue Stations-Namen merken. © DPA

Damit sich die Fahrgäste besser im verknüpften Stadtnetz von Tram-, Bus- und U-Bahnlinien zurechtfinden können, wurden diverse Haltestellen umbenannt. Die "Berliner Morgenpost" hatte zuvor berichtet.

Demnach wurden viele bisherige Doppelstraßen-Bezeichnungen aufgehoben. So heißt die Tram-Station der M5 und 12 "Torstraße/U Oranienburger Tor" künftig "Hannoversche Straße".

Ob die Umbenennungen tatsächlich zu mehr Klarheit im Berliner Verkehrsnetz sorgen wird?

Einige Namensänderungen hingegen scheinen leicht einprägsam zu sein.

So wird die Tram-Haltestelle "Treskowallee/Volkspark Wuhlheide", auf der die Linien 21, 27, 37 verkehren, in "Volkspark Wuhlheide" umbenannt. Die Ansage der M17, 27 sowie 37 verkündet nun am Halt "Tierpark/Alfred-Kowalke-Straße" die Station "Alfred-Kowalke-Straße".