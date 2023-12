BVG erklären überfüllte Busse und Bahnen mit hohem Krankheitsstand

Berlin - Derzeit fallen in Berlin viele Busse und Bahnen aus oder sind stark überfüllt. Die BVG begründen das mit einem hohen Krankenstand in der Belegschaft.

So sollen im Vergleich zu den letzten Monaten sechs bis acht Prozent mehr Menschen erkrankt sein als üblich.

So sagte BVG-Betriebsvorstand Rolf Erfurt, dass man aktuell nicht komplett aus dem Vollen schöpfen könne. Es werde jedoch alles daran gesetzt, dass schon bald wieder alles "ruckelfrei" abläuft. Grund für die derzeitige Situation sei die hohe Anzahl an kranken Mitarbeitern.

Dafür hat sich das Management der Berliner Verkehrsbetriebe am Mittwochabend bei " rbb " entschuldigt.

Der Nahverkehr in der Hauptstadt war noch nie dafür bekannt, immer pünktlich und problemlos zu funktionieren.

Zuletzt gab es in den sozialen Medien vermehrt Ärger darüber, dass die Busse und Bahnen nur in einem unregelmäßigen Takt fahren und sich die Berliner deshalb in zum Teil stark überfüllte Fahrzeuge zwängen müssen.