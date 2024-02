BVG: Reinigungsstreifen "patrouillieren" für Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen der U8

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (51, CDU, 3.v.r.) war beim Auftakt am Montag dabei. © BVG/Oliver Lang

Unter dem Namen "Reinigungsstreife" sollen zwischen den U-Bahnhöfen Jannowitzbrücke und Hermannstraße Sicherheits- und Reinigungskräfte rund um die Uhr zusammen eingesetzt werden, hieß es in einer Mitteilung der BVG zum Auftakt am Montag.

Geplant sei der Einsatz zunächst für die kommenden drei Monate, hieß es weiter. Auch von einer deutlich höheren Präsenz als zuvor ist die Rede.

Die einzelnen Reinigungsstreifen würden den Angaben nach jeweils fest für höchstens zwei bis drei Bahnhöfe verantwortlich sein.



Unter anderem soll an mehreren Bahnhöfen, darunter an den Drogen-Hotspots Kottbusser Tor und Schönleinstraße in Berlin-Kreuzberg, künftig täglich nass gereinigt werden.

Anwesend waren zum Auftakt U-Bahnhof Hermannstraße auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (51, CDU) und Mobilitätssenatorin Manja Schreiner (45, CDU).