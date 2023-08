Dickes B: Jeder neunte Berliner ist stark übergewichtig!

Die Zahlen der Krankenkasse zeigen darüber hinaus, dass Adipositas in den Berliner Kiezen sehr ungleich verteilt ist - und häufig etwas mit der sozialen Situation der dort lebenden Menschen zu tun hat.

Nicht nur die Bundesregierung, sondern auch Betriebe, Kitas, Schulen und die Berliner Bezirke seien aufgerufen, dem Gewichtsproblem in der Hauptstadt etwas entgegenzusetzen, erklärte Teichert weiter.

"Es ist besorgniserregend, dass die Adipositas-Häufigkeit in Berlin stark zugenommen hat. Unser Gesundheitsatlas zeigt eindrücklich, dass Adipositas der wichtigste Risikofaktor für die meisten anderen chronischen Krankheiten ist", sagte Daniela Teichert, Vorstandsvorsitzende der AOK Nordost.

Ein Blick auf die Waage zeigt: Berlin hat ein dickes Problem. © Lino Mirgeler/dpa

So sind die Bewohner im Kiez rund um die Immanuelkirchstraße und um den Helmholtzplatz im wohlhabenden Prenzlauer Berg am schlankesten: Hier sind nur rund sechs Prozent von Fettleibigkeit betroffen.

Im Ortsteil Oberspree in Treptow-Köpenick sind es rund 19 Prozent - Berliner Negativrekord. Auch im Frauenviertel in Neukölln (17,2 Prozent) und rund um den Cecilienplatz in Marzahn-Hellersdorf (16,8 Prozent) sind zu viele Bewohner zu dick.

Wer an starkem Übergewicht leidet, hat ein höheres Risiko, Folgeerkrankungen zu bekommen, etwa Rückenschmerzen, Depressionen, Asthma und die Lungenkrankheit COPD.

Besonders häufig erkranken übergewichtige Menschen auch an Herzkrankheiten, Diabetes und bestimmten Krebsarten.

Von Adipositas, also starkem Übergewicht, spricht man ab einem Body-Mass-Index (BMI) von 30. Ab einem BMI von 25 gilt man bereits als übergewichtig.