09.07.2023 12:31 Drama in Berlin: Zwei Tote bei Brand in Einfamilienhaus

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich in Berlin-Reinickendorf ein schwerer Hausbrand, durch den zwei Personen am Ende starben.

Von Oliver Weinhold

Berlin - Im Berliner Stadtteil Reinickendorf wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gerufen. Zwei junge Männer wurden am Ende leblos im Obergeschoss gefunden. Die Feuerwehr konnte den beiden 18-Jährigen nicht mehr helfen. (Symbolfoto) © 123RF/chalabala Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, bemerkten aufmerksame Passanten gegen 4.30 Uhr eine Rauchentwicklung und Flammen in einem Einfamilienhaus im Eichborndamm. Die Feuerwehr konnte das Feuer am Ende vollständig löschen. Bei der Begehung des Hauses, entdeckten die Beamten zwei leblose junge Männer. Rettungskräfte versuchten sofort, die beiden 18-Jährigen zu reanimieren. Allerdings konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Berlin Lokal Bakterien im Flughafensee: Baden ist bedenklich! Das Haus wurde durch den Brand sehr stark beschädigt und ist sogar einsturzgefährdet. Die Brandursache ist noch unbekannt und derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die durch ein zuständiges Fachkommissariat des Landeskriminalamtes geführt werden.

Titelfoto: 123RF/chalabala