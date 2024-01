Eklig: Berliner Polizei bekam Schimmel-Brötchen vorgesetzt

Berlin - Die Berliner Polizei hatte in der Silvesternacht nicht nur mit vielen Chaoten zu kämpfen. Auch die Verpflegung war alles andere als appetitlich.

An mehreren Brötchen für die Berliner Polizei war der Schimmel gut zu erkennen. © @DPolG

Damit die Berliner sorgenfrei in das neue Jahr starten konnten, sorgte die Polizei auf den Straßen für Ordnung.

Als Stärkung für die Einsatzkräfte standen belegte Brötchen und Brote bereit. Wie die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) am heutigen Montag auf "X" mitteilte, soll die Verpflegung allerdings alles andere als appetitlich gewesen sein.

Einige der Häppchen hatten das Mindesthaltbarkeitsdatum schon überschritten und, wie auf den veröffentlichten Bildern gut zu erkennen war, bildete sich bereits Schimmel.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) schrieb dazu: "Wieder Ärger mit der Verpflegung: teils schimmeliger Inhalt." Auch die Berliner Polizei zeigte sich alles andere als erfreut. So sagte Polizeisprecherin Anja Dierschke der "BZ": "Wir sind entsetzt, dass so ein Proviant an die Einsatzkräfte ausgegeben wurde."