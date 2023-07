Fassade kracht aus sechster Etage zu Boden und trifft Polizei-Mitarbeiter am Kopf

Berlin - Ein Mitarbeiter der Berliner Polizei ist in Berlin-Mitte durch ein herabstürzendes Fassadenteil schwer verletzt worden.

Die Polizei sperrte Gehweg und Fahrbahn der Friedrichstraße im Umfeld ab. © Morris Pudwell

Der Objektschützer sei am Samstagabend zusammen mit einem Kollegen gegen 18.15 Uhr auf dem Weg zu seiner Arbeit in der Friedrichstraße gewesen, als sich das Teil in Höhe der sechsten Etage löste und herabfiel, teilte die Polizei mit.

Der 63-Jährige sei von einem oder mehreren Bruchstücken der Steinplatte am Kopf getroffen worden.

Passanten alarmierten Rettungskräfte. Der Schwerverletzten kam den Angaben nach in ein Krankenhaus und muss weiter intensivmedizinisch behandelt werden. Sein Arbeitskollege erlitt einen Schock und wurde vor Ort ambulant versorgt.

Die Feuerwehr nahm die Fassade des Bürohauskomplexes unter die Lupe und stellte weitere schadhafte Fassadenelemente fest. Darum wurden Gehweg und Fahrbahn der Friedrichstraße im Umfeld gesperrt.