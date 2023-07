Flaschen-Flut im Prenzlauer Berg: Als Stromkasten zur Müllhalde verkommt, wird ein Anwohner kreativ

An einem Stromkasten an der Schwedter Straße im Prenzlauer Berg verbinden sich leere Flaschen aller Art zu einem schillernden Gesamtkunstwerk. © Screenshot/Instagram/notesofberlin

Von alten Gewohnheiten verabschiedet der Mensch sich bekanntlich nur ungern. Man erinnere sich nur an die eigene Schulzeit zurück: Der in der ersten Unterrichtsstunde rein zufällig gewählte Sitzplatz blieb dies zumeist auch bis zum Ende des Schuljahrs - wenn nicht gar bis zum Abschluss der Schullaufbahn!

So verwundert es kaum, dass ein abgeschaffter Glascontainer an der Schwedter Straße im Prenzlauer Berg - nur einen Steinwurf vom Mauerpark entfernt - für die offenbar immer durstigen Berliner noch lange nicht bedeutet, ihr Leergut fortan nicht mehr am altbewährten Platz abzustellen.

Grün, braun und weiß schillert die Flaschen-Flut seither auf, unter und neben dem Stromkasten und fügt dem rot-weißen Union-Berlin-Anstrich noch einige Farbfacetten hinzu.

Und das ausgerechnet im sonst so wohlgeordneten Prenzlauer Berg, wo die Straßen dank Hyper-Gentrifizierung so blitzeblank gefegt sind wie im Schwabenländle (woher ein nicht unbeträchtlicher Teil der Neu-Bewohner ja auch stammt)!

"Ein paar Gläser zu viel", schreibt "Notes of Berlin" augenzwinkernd zu dem Bild, das auf dem gleichnamigen Instagram-Kanal veröffentlicht wurde. Ähnliches mag sich ein gehörig genervter Anwohner gedacht haben, der kurzerhand zu Filzstift und Bastelschere griff.