Große Fahrrad-Demo macht mobil gegen Verkehrspolitik des neuen Senats

Berlin - Mit einer Fahrrad-Demonstration wollen mehrere Rad- und Umweltgruppen am Sonntag gegen die Verkehrspolitik des neuen CDU/SPD-Senats in Berlin protestieren.

Bei der Abschlusskundgebung soll auch die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer (26) sprechen.

"Radwegestopp? Nicht mit uns", erklärten die Initiative Fridays for Future, der Fahrradverein ADFC und die Verkehrsgruppe Changing Cities.

Die Rad-Demonstration startet um 14 Uhr vor der Max-Schmeling-Halle am Mauerpark in Prenzlauer Berg und führt durch Lichtenberg, Friedrichshain bis nach Mitte zum Roten Rathaus. Bei der Abschlusskundgebung soll auch die Fridays for Future-Aktivistin Luisa Neubauer (26) sprechen.

Die Initiatoren teilten mit: "Statt die bereits geplanten Radwege einfach umzusetzen, verfällt der neue Senat in eine ideologische Anti-Fahrrad und Pro-Auto-Rhetorik."

Die Stadt brauche sichere Straßen für alle Verkehrsteilnehmer. Der Ansatz der Senatorin, alle Radprojekte zu stoppen, stoße auf Unverständnis.