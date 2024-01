Islamisten-Unterstützer mischen sich offenbar unter Berliner Gedenk-Demo

Berlin - Bei einer Gedenk-Demo zu Ehren von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg in Berlin sollen am Sonntagnachmittag auch Unterstützer von Islamisten mitgelaufen sein.

Mehrere Tausend Demonstranten zogen am Sonntag durch Berlin-Friedrichshain. © Joerg Carstensen/dpa

Vor 105 Jahren wurden die beiden Kommunistenführer Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg ermordet.

Über 5000 Menschen gedachten der beiden und versammelten sich zu einer Demonstration.

Wie die "BZ" berichtete, sollen sich auch Islamisten-Unterstützer unter die Demonstranten gemischt haben.

Immer wieder waren pro-palästinensische Parolen wie "Viva Palästina" zu hören.

Die Teilnehmer zogen weitgehend friedlich über die Karl-Marx-Allee in Friedrichshain. Unterdessen legten zahlreiche Menschen an der Gedenkstätte der Sozialisten am Zentralfriedhof in Berlin-Friedrichsfelde rote Nelken nieder.