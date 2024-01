Jetzt auch noch die BVG: Warnstreik am Freitag in Berlin und Brandenburg!

Am Freitag stehen nicht nur die Busse in Berlin und Brandenburg still. (Archivfoto) © Annette Riedl/dpa

Der Warnstreik werde von Betriebsbeginn am frühen Morgen bis 10 Uhr andauern, teilte die Gewerkschaft am Montag in Berlin mit.

In Brandenburg werde der ÖPNV ganztägig bestreikt, hieß es. "Wir sind sicher, dass dieser Arbeitskampf deutlich zeigen wird, wie ernst es den Kolleginnen und Kollegen ist", sagte Jeremy Arndt, Verdi-Verhandlungsführer für Berlin und Brandenburg.

"Wenn der Warnstreik um 10 Uhr beendet ist, ist davon auszugehen, dass es auch darüber hinaus noch Einschränkungen gibt." Wie lange das dauere, hänge von den Organisationsmöglichkeiten der BVG ab.

Verdi verhandelt parallel in fast allen Bundesländern über Tarifverträge im öffentlichen Nahverkehr. Am Freitag wird daher bundesweit in zahlreichen Städten gestreikt. Lediglich in Bayern sind keine Warnstreiks geplant, dort wird derzeit nicht verhandelt.

Bei den Verhandlungen in Berlin geht es um den sogenannten Manteltarifvertrag für den Nahverkehr (TV-N). Es werden also die Arbeitsbedingungen verhandelt, nicht die Löhne und Gehälter.