Krawalle in der Walpurgisnacht? Zwei linke Demonstrationen am Sonntag

Bereits in der Nacht zu Samstag haben schwarz gekleidete Randalierer eine Schneise der Verwüstung in Berlin-Mitte hinterlassen und den Slogan "Raus zum 1. Mai" an eine Hauswand gesprüht. © Paul Zinken/dpa

Nachmittags beginnt die traditionelle Demonstration zur Walpurgisnacht in Wedding. Sie endet am Abend in Gesundbrunnen. Abends ist in Kreuzberg eine linke und linksradikale Frauen-Demonstration angemeldet.

Bei beiden werden einige Hundert bis mehr als Tausend Teilnehmer erwartet. In früheren Jahren gab es Gewalt und Angriffe auf die Polizei. Zuletzt war es ruhiger geworden.

Schon in der Nacht zum Samstag hatten nach Angaben der Polizei schwarz gekleidete Randalierer in Berlin-Mitte 18 Autos und mehrere Fensterscheiben demoliert. An Hausfassaden stand der Spruch "Raus zum 1. Mai."

Der 1. Mai selbst ist auch dieses Jahr wieder Anlass für zahlreiche Demonstrationen durch Berlin.