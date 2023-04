30.04.2023 15:35 Kurz vor dem Startschuss: Lange Schlangen vor Berliner Schaltern wegen 49-Euro-Ticket

Kurz vor dem Start am Montag haben sich am Sonntag in Berlin noch einmal zahlreiche Menschen angestellt, um ein 49-Euro-Ticket z ergattern.

Berlin - Kurz vor dem Start am Montag hat das neue Deutschlandticket in Berlin noch einmal großes Interesse geweckt. In Berlin haben sich am Sonntag zahlreiche Menschen noch einmal angestellt um ein 49-Euro-Ticket zu ergattern. (Symbolfoto) © Philip Dulian/dpa Am Alexanderplatz bildete sich am Sonntag vor Verkaufsstellen eine mehr als 100 Meter lange Schlange, wie der "RBB" berichtete. Am Bahnhof Zoologischer Garten zeige sich ein ähnliches Bild. Das Deutschlandticket ist bundesweit im Nah- und Regionalverkehr gültig und wird als monatlich kündbares Abo für 49 Euro im Monat verkauft. Ausgegeben wird es als Handyticket oder Chipkarte. Bis Ende des Jahres kann es auch als Papierticket mit einem QR-Code gekauft werden. Bei den Berliner Verkehrsbetrieben war das Ticket für Mai bis zum 20. April online bestellbar. Seitdem ist es nur am Schalter erhältlich. Berlin Lokal Warnstreik trifft auch Berlin: S-Bahn steht erstmal still Rund 500.000 Kundinnen und Kunden haben die Fahrkarte nach BVG-Angaben bereits erworben. Bundesweit waren es zuletzt nach Angaben des Verbands deutscher Verkehrsunternehmen mehr als drei Millionen.

Titelfoto: Philip Dulian/dpa