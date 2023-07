Löwe bei Berlin ausgebrochen? Kita-Kinder dürfen nicht draußen spielen

Berlin - Ist ein Raubtier in Berlin ausgebrochen? Die Polizei warnt die Bewohner im Süden der Hauptstadt sowie aus Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf (Landkreis Potsdam-Mittelmark) aktuell davor, ihre Häuser zu verlassen.

Eine Warnung wurde auch an Anwohner im Süden Berlins ausgesprochen. Betroffen sind die Ortsteile Zehlendorf, Steglitz, Marienfelde, Buckow und Rudow.

In dieser Region soll sich ein entlaufenes Wildtier herumtreiben, teilte die Polizei auf Twitter mit. Laut der Berliner Feuerwehr soll es sich um eine Löwin handeln. Zuvor hatten Zeugen die Raubkatze beobachtet und Alarm geschlagen.

Per Warn-App wurde die Bevölkerung vor dem entlaufenden Tier gewarnt. © Warn-App NINA/dpa

Bislang lief die Suche erfolglos. Ein Video, das in den sozialen Medien kursiert, soll das entlaufene Tier zeigen.

In Kleinmachnow dürfen Kita-Kinder wegen dem entlaufenen Raubtier aktuell nicht in den Garten. Auch den Händlern am Markt sei empfohlen worden, keine Stände aufzubauen, sagte eine Sprecherin.

Wo die Raubkatze ausgebrochen ist, ist noch unklar. Bislang habe sich noch kein Eigentümer gemeldet, hieß es. Es seien Zoos, Tierparks, Zirkusse und Tierschutzeinrichtungen überprüft worden.

Aktuell dauert der Einsatz noch an.