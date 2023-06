Müll-Schande in Berlin: Ordnungsämter machen mobil

Hundehaufen sind ein Ärgernis in Berlin. © Jens Kalaene/dpa

Ab Montag machen die Ordnungsämter mobil und wollen mit Kontrollen den Dreck-Sündern und Hundehaufen-Hinterlassern einen Denkzettel verpassen.

"Ziel der gemeinsamen Schwerpunktaktion ist es, regelkonformes Verhalten zu fördern, zu verstetigen und damit zur Sauberkeit des öffentlichen Raums in Berlin beizutragen", heißt es im stocksteifen Behördendeutsch vonseiten des Bezirkamts Friedrichshain-Kreuzberg.

Die Ansage nimmt wenig Wunder, denn wenn der Sommer kommt, kommen auch Touristen. Mit ihnen der Müll, der Lärm, die Beschwerden. Kronkorken pflastern ihren Weg, Kaugummis verkleben bei Hitze die Schuhsohlen, Dönerboxen werden zum Spielball.

Doch das ist nicht die einzige Baustelle in der Hauptstadt. "Es geht darüber hinaus auch um systematisch bzw. organisiert erfolgende Ablagerungen in größerem Umfang", schreibt das Bezirksamt. Wer sich in den Szenebezirken umschaut, weiß Bescheid. Auch entwickelte sich daraus ein kriminelles Geschäftsmodell.

Gegen Geld wird Schrott und Sperrgut abgeholt, landet dann an der nächsten Häuserecke. "Die Ablagerung bleibt dennoch illegal und wird als Ordnungswidrigkeit, gegebenenfalls sogar als Straftat verfolgt", wird das Bezirksamt mit Blick auf schwere umweltrechtliche Verstöße deutlich. Die Ordnungsämter wollen laut Mitteilung sowohl in Zivil als auch in Dienstkleidung kontrollieren.