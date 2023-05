Kurzzeitige AVUS-Sperrung wegen Munitionsvernichtung im Grunewald

Berlin - D ie Avus ist am heutigen Montag seit 10 Uhr für Munitionssprengungen auf dem Sprengplatz Grunewald in Berlin vorübergehend gesperrt.

Die Avus wird am Montagmorgen kurzzeitig gesperrt. © Annette Riedl/dpa

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am Montagmorgen per Twitter mitteilte, ist die A115 in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Hüttenweg und Spanische Allee unzugänglich.

Der Kronprinzessinnenweg in Höhe der Straße Im Jagen 63 bis 67 ist bereits seit ca. 9.15 Uhr gesperrt.