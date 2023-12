Nach Kabelklau: U3 fährt wieder regelmäßig

Die U3 fuhr seit Freitagnachmittag nur alle zehn Minuten. (Archivbild) © Christoph Soeder/dpa

Die Einschränkungen seien auf dem oberirdischen Streckenabschnitt im Berliner Südwesten beendet, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe am Mittwoch mit.

Demnach konnten die Arbeiten eine Woche früher als ursprünglich erwartet beendet werden.

Seit dem Mittwochnachmittag fahre die U-Bahnlinie U3 wieder "wie gewohnt, also in der Hauptverkehrszeit alle fünf Minuten", hieß es weiter in der Mitteilung.

Bislang unbekannte Täter hatten den Angaben nach rund 140 Meter Kabel im oberirdischen Abschnitt der U3 zwischen den Bahnhöfen Freie Universität - Thielplatz und Oskar-Helene-Heim gestohlen.

Aus diesem Grund fuhr die U-Bahnlinie U3 auf dem Abschnitt zwischen Breitenbachplatz und Krumme Lanke seit Freitagnachmittag nur alle zehn Minuten.