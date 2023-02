Polizei zieht kiloweise Dönerspieße aus dem Verkehr: Twitter-Nutzer scherzen über Fleisch-Fail

Berlin - Der eine oder andere Berliner muss heute womöglich mit knurrendem Magen ins Bett gehen, denn die Polizei hat am Montag in Pankow einen defekten Kühllaster aus dem Verkehr gezogen.

Das Thermometer auf der Ladefläche hat +2 Grad Celsius angezeigt anstatt der eigentlich geforderten -18 Grad. © Twitter/Polizei Berlin

Auch ob es sich um einen Defekt handelte oder das Kühlaggregat womöglich aus Kostengründen oder schlicht und einfach Vergesslichkeit des Fahrers abgeschaltet gewesen war, teilte die Polizei nicht mit.

Einige Twitter-User machten sich über den Vorfall lustig. "Wieso muss ich da an Burger King denken? 'Wenn wir das Kühlhaus betreten, schalten wir es aus. Ist sonst zu kalt!'", zog ein Nutzer die Parallele zu der bekannten Fast-Food-Kette.

"Menschen, die Döner kaufen, haben es eigentlich verdient angegammeltes Fleisch zu bekommen", stellte ein anderer ironisch fest und ein dritter scherzte: "Bei Döner isst die Gefahr immer mit."

Es gab aber auch kritische Stimmen in der Kommentarspalte. "Macht richtig Lust auf Döner und das wird dann für 5-8 Euro die Portion verkauft", beschwerte sich ein User und ein weiterer schlug vor: "Klarer Anlass auch Produzent und Abnehmer mal unter die Lupe zu nehmen!"

Ein weiterer Twitter-Nutzer prangerte zudem die Verschwendung an: "Also ganz ehrlich: Erstens waren die Dinger ja tiefgefroren. Und so ein Spieß wiegt was? 30 kg? Der ist noch ewig durchgefroren, auch bei 2° im Lagerraum. Und zweitens würden die doch eh direkt nach Lieferung aufgetaut und gebraten. So fliegen viele Kilogramm Nahrungsmittel in die Tonne", monierte er. Ob er das Fleisch wohl selbst gegessen hätte?