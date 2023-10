Protest gegen Karl Lauterbach: Zahlreiche Arztpraxen bleiben in Berlin geschlossen

Berlin - In Berlin sind am Montag zahlreiche Praxen von Haus- und Fachärzten geschlossen geblieben.

Nach Einschätzung der KV sind viele Berliner Arztpraxen unter erheblichem Druck. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Anlass war der bundesweite Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Der Virchowbund hatte zu der Aktion aufgerufen, rund 20 Ärzteverbände, von den Dermatologen bis zu den Hals-Nasen-Ohrenärzten, hatten sich angeschlossen.

Der Virchowbund rechnet damit, dass sich deutschlandweit eine fünfstellige Zahl von Arztpraxen beteiligen.

Der Protest richtet sich den Angaben zufolge gegen die Politik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (60, SPD), der die Belange der niedergelassenen Mediziner missachte und das Gesundheitssystem in "Richtung Staatsmedizin umbauen" wolle. Viele Praxen seien durch Inflation, hohe Energiepreise oder auch Fachkräftemangel in Not.

Am Vormittag setzte sich ein Protestzug am Berliner Invalidenpark in Bewegung, der sich vorbei an der Universitätsklinik Charité in Richtung Gesundheitsministerium bewegte.