Unwetter über Berlin: Dachstuhl in Flammen, S-Bahnen fallen aus oder fahren verspätet

Berlin - In der Nacht zum Dienstag ist ein Unwetter über Berlin hinweggefegt und hielt die Feuerwehr auf Trab. Die Folgen des schweren Gewitters dauern an.

Die Feuerwehr konnte den Brand in Berlin-Lichtenrade löschen. © Twitter/Berliner Feuerwehr

Wer aktuell die S-Bahn-Linie 85 nutzen will, schaut in die Röhre: Sie fährt nach einem Blitzeinschlag nicht.

Bei den Linien S8 und S9 müssen sich Pendler derzeit auf Verspätungen und Ausfälle einstellen, wie die S-Bahn am Dienstagmorgen auf ihrer Webseite mitteilte. Betroffen sei die Strecke zwischen Baumschulenweg und Treptower Park.

Auch bei der Linie S47 verursachte das Unwetter mit zahlreichen Blitzen Probleme. Wegen eines umgestürzten Baumes sei der Zugverkehr Schöneweide und Spindlersfeld unterbrochen, teilte die Verkehrsinformationszentrale mit.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde ab etwa 6 Uhr eingerichtet

Während also der ein oder andere Hauptstädter heute länger für den Weg zur Arbeit braucht, hatte die Feuerwehr bereits alle Hände voll zu tun.

Am frühen Dienstagmorgen wurden Einsatzkräfte in die Pechsteinstraße in Berlin-Lichtenrade alarmiert, schrieb sie auf der Online-Plattform X (früher Twitter).

Dort habe der Dachstuhl eines Wohnhauses auf 250 Quadratmetern in Flammen gestanden. Verletzt wurde niemand. Alle acht Personen konnten sich selbst in Sicherheit bringen.