Wieder Kabelklau auf der U3: BVG kündigt Ausfälle an

Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, ist vor allem der südliche Teil der U3 betroffen.

Auf dem oberirdischen Abschnitt zwischen den Bahnhöfen Freie-Universität-Thielplatz und Oskar-Helene-Heim wurde rund 140 Meter Kabel gestohlen.

Die BVG reduziert daher vorübergehend die Taktung der Linie. "Um eine Überlastung zu verhindern, können die Züge in der Hauptverkehrszeit aktuell nicht so häufig fahren wie gewohnt", hieß es in der Mitteilung.

Seit Freitagmittag fährt die U3 zwischen Breitenbachplatz und Krumme Lanke nur alle zehn Minuten. Fachleute würden aktuell daran arbeiten, den Schaden zu beheben. Kurz nach den Weihnachtsfeiertagen sollen dann alle U-Bahnen wieder wie gewohnt fahren.