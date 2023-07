Wo steckt die Löwin? Spur bei Such-Aktion führt erneut ins Leere

Die ausgebüxte Löwin hält die Polizei in Berlin weiter in Atem. Die letzte Such-Aktion am südlichen Stadtrand führte allerdings erneut ins Leere.

Von Christoph Carsten

Berlin - Die ausgebüxte Löwin hält die Polizei in Berlin weiter in Atem. Die letzte Such-Aktion am südlichen Stadtrand führte allerdings erneut ins Leere.

Auch in der Nacht waren Einsatzkräfte der Polizei vor Ort, um die Bevölkerung vor der entlaufenen Löwin zu schützen. © Screenshot/Twitter/lqzze1, Fabian Sommer/dpa (Bildmontage) Am frühen Donnerstagabend hatten die Ermittler Hinweise bekommen, dass sich die Raubkatze möglicherweise in Zehlendorf aufhalten könnten. Zeugen gaben an, die Löwin im Bereich Waldfriedhof gesehen zu haben, außerdem sei "Löwengebrüll" zu hören gewesen. Das teilte die Polizei auf Twitter mit. Daraufhin durchkämmten die Einsatzkräfte das besagte Gebiet - doch ohne Erfolg. "Unsere Kollegen sind dem zusammen mit einem Veterinärmediziner und dem Stadtjäger nachgegangen. Auch mithilfe einer Drohne konnten die Hinweise nicht bestätigt werden", schrieb die Polizei. Auf Empfehlung des Tierarztes und des Stadtjägers habe man die Maßnahmen in dem Waldstück unterbrochen, hieß es später. Trotzdem seien Beamte auch in der Nacht weiter vor Ort im Einsatz und würden die Suche am Morgen ab sieben Uhr fortsetzen. Berlin Lokal Frei laufender Löwe: Private Haltung ist legal! PETA fordert Wildtierverbot Neue Sichtungen des Wildtiers gab es laut einem Polizeisprecher in der Nacht nicht. Bei der erneuten Suche sollen nach Angaben des Bürgermeisters von Kleinmachnow (Landkreis Potsdam-Mittelmark), Michael Grubert (63, SPD), auch professionelle Tierspuren-Sucher mitwirken.

Entlaufene Löwin: Polizei ist weiter in Berlin und Brandenburg im Einsatz

Während der Such-Aktion in Berlin-Zehlendorf durften Radfahrer und Hundebesitzer nicht durch das Waldstück hindurchfahren. © Annette Riedl/dpa Die Aufregung um die Raubkatze hatte in der Nacht zum Donnerstag begonnen. Ein Zeuge hatte die Löwin gegen 0 Uhr am Richard-Strauss-Weg in Kleinmachnow gesehen und mit dem Handy gefilmt. Daraufhin startete die Polizei eine groß angelegte Suchaktion, bei der teilweise bis zu 200 Einsatzkräfte vor Ort waren. Zusätzlich waren Jäger mit Betäubungsgewehren, Tierärzte und auch zwei Hubschrauber im Einsatz. Bislang ist jedoch weiter unbekannt, wo sich das Tier aufhält. Kurzzeitig hieß es auch, dass sich die Löwin in Stahnsdorf südlich von Berlin befinden würde. Doch auch dieser Verdacht bestätigte sich nicht. Trotzdem schätzen die Behörden die Aufnahmen der Raubkatze als echt ein. Berlin Lokal Löwen-Suche in "heißer Phase"! Verdächtiger Tierkot wird untersucht, 200 Kräfte im Einsatz Veterinärmediziner Achim Gruber (57) von der Freien Universität Berlin ist nicht überzeugt, dass es sich bei dem Tier tatsächlich um eine Löwin handelt. Denn bislang wurden weder Blut noch Kot oder Pfotenabdrücke gefunden, welche die Existenz der Raubkatze bestätigen würden. Im RBB-Spezial erklärte Gruber: "Ich halte es für möglich, dass das eine Löwin ist, bin aber nicht davon überzeugt." Der Tierarzt setzt vor allem auf Jagdhunde, die nach Spuren des Tiers suchen sollen. Die Warnung vor einem freilaufenden gefährlichen Wildtier im Bereich der südlichen Landesgrenze von Berlin sei immer noch aktuell, schrieb die Polizei auf Twitter.