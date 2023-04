Wohnungs-Wahnsinn in Berlin: Studierende zum Sommersemester in der Finanz-Klemme

Ein Zimmer kostet im Sommersemester 2023 im Schnitt 640 Euro. © Paul Zinken/dpa

Zum 1. April haben sich mehr als 1700 Studentinnen und Studenten auf einen der insgesamt rund 9000 Studentenwohnheimplätze beworben, wie eine Sprecherin des Berliner Studierendenwerks auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Auf einen Platz müssen sie lange warten: Die Wartezeit betrage mindestens drei Semester. Etwas mehr als 4600 Menschen stehen den Angaben zufolge derzeit auf der Warteliste (Stand 11. April). Auch die Wohnanlagen der Genossenschaft Studentendorf Schlachtensee, die über knapp 1190 Plätze verfügen, sind nach Angaben einer Sprecherin alle belegt. In Berlin studieren etwa 200.000 Menschen.

"Die Leute sind wirklich unglaublich verzweifelt", sagt Öffentlichkeitsreferentin Leah Strauß vom Referent_innenrat der Humboldt-Universität, der die Interessen der Studierenden vertritt. Weil es zu wenig Wohnraum gebe, müssten viele vorübergehend in Hostels übernachten oder einen Mietpreis von bis zu 80 Prozent ihres monatlichen Einkommens in Kauf nehmen.

Bachelorstudent Hannes Ruland weiß, wie schwierig es ist, eine Wohnung zu finden. Der 24-Jährige wohnt seit zweieinhalb Jahren in Berlin und hat in der Zeit bereits in drei verschiedenen Wohnungen gewohnt. Im Juli muss er erneut umziehen, weil dann seine aktuelle Untermiete in Berlin-Mitte endet. "Es ist ein ziemlicher Stress", sagt der Sozialwissenschaftsstudent. Die Suche sei besonders schwierig, weil viele Vermieter keine Studierenden akzeptierten.

Hinzu kommen die hohen Preise. Ein Zimmer kostet im Sommersemester 2023 im Schnitt 640 Euro, wie das Moses Mendelssohn Institut (MMI) in Kooperation mit dem Immobilienportal WG-gesucht.de vor wenigen Wochen in einer Studie veröffentlichte. Das seien 140 Euro (plus 28 Prozent) mehr als noch vor zwölf Monaten. Berlin sei damit die zweitteuerste Stadt nach München.