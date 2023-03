Lust auf Schokolade: So viele Tonnen verdrücken die Berliner pro Jahr

Berlin - Ganz schön süß, diese Berliner : Wie eine neue Umfrage ergab, stehen Schokolade und Co. in der Hauptstadt nicht nur zu Ostern hoch im Kurs.

Fun Fact: Der Schoko-Hase habe den Weihnachtsmann in Sachen Beliebtheit inzwischen überholt, so der Experte.

Der Schoko-Hunger in der Bundeshauptstadt ist enorm: Rein statistisch haben die Menschen in Berlin zuletzt 47.439 Tonnen Schokolade im Jahr verdrückt. Das geht aus Zahlen hervor, die die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) vorgelegt hat.

Damit auch die Beschäftigten in der Süßwarenindustrie etwas von der Beliebtheit der Schokolade haben, fordert die Gewerkschaft nun ein Lohn-Plus. Wer in der Produktion am Lager oder am Band steht, soll 500 Euro mehr im Monat bekommen, wer weiter oben auf der Lohnleiter steht, 400 Euro.