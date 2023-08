Micaela Schäfer lädt alle Ex-Freunde zur Geburtstagsparty ein: "Eigentlich will ich sie nicht dahaben"

Frauenpower bei der Angermeier Trachtennacht in Berlin: Giulia Siegel (48) und Micaela Schäfer (39, r.) posieren vor der Fotowand. © TAG24/Johannes Kohlstedt

"Auch ich habe Respekt vor der Tradition. Ich fühle mich superwohl. Jede Frau sieht einfach blendend aus in einem Dirndl", erzählte La Mica im Gespräch mit TAG24.

Beim Nacktmodell steht selbst eine große Party an. Am 1. November wird das TV-Gesicht 40 Jahre alt und beweist mal wieder, dass sie immer wieder für eine Überraschung gut ist: Sie will ihre Ex-Freunde einladen!

"Manchmal frage ich mich auch - wenn ich meine Aussagen dann lese - in welcher Lebensphase ich mich da gerade befand. Ich bin dann tatsächlich mal durchgegangen, welche Ex-Freunde ich einladen könnte und eigentlich will ich sie gar nicht dahaben. Ich glaube, da war ich ein bisschen sentimental oder so", so die ehemalige Promi-Big-Brother-Bewohnerin.

Ob dann aber auch beispielsweise Felix Steiner (38), mit dem sie 2018 beim Sommerhaus der Stars teilnahm oder Promi-Koch Klaus Brunmayr tatsächlich vorbeischauen, ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Sie rechnet zumindest nicht damit: "Die würden auch gar nicht kommen, aber ich feier' meinen 40. und Geburtstage auch nur alle zehn Jahren."