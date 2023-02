Nach Ende der Flughafen-Warnstreiks ist der Flugbetrieb in Berlin wieder regulär

Schönefeld - Am Flughafen Berlin - Brandenburg sind keine Folgen des Warnstreiks vom Freitag an mehreren anderen deutschen Flughäfen mehr zu spüren.

Verdi fordert mindestens 500 Euro mehr Gehalt für die Beschäftigten. © Christoph Soeder/dpa

"Wir haben heute keine Auswirkungen mehr vom Streik", sagte ein Flughafensprecher am Samstagvormittag. Es sei ein ganz normaler regulärer Betriebstag.

"Heute Morgen ist ein Flug der Lufthansa nach Frankfurt gestrichen worden. Das hat aber nichts mit dem Streik zu tun."

Die Gewerkschaft Verdi hatte für Freitag zu ganztägigen Warnstreiks an den Flughäfen in München, Frankfurt, Hamburg und Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen aufgerufen. Am BER selbst hatte es keine Arbeitsniederlegung gegeben.

Dem Sprecher zufolge sind aber 28 Flüge nach Frankfurt, München und Stuttgart gestrichen worden und 28 ankommende Flüge aus diesen drei Städten ausgefallen. "Ansonsten hatten wir aber trotzdem einen relativ normalen Verkehrstag", sagte der Flughafensprecher. "Von den gestrichenen Flügen können bis zu 7000 Passagiere betroffen gewesen sein."