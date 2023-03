Nazi-Anspielung mit Verkehrs-Minister Wissing: "taz" bedauert Karikatur zu FDP und Autobahnen

Berlin - Die linke Tageszeitung "taz" hat sich von der Veröffentlichung einer Karikatur zu FDP und Autobahnen mit Nazi-Bezug distanziert. Die Chefredaktion teilte am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit: "Die Karikatur hätte so nicht erscheinen sollen."

Den Nazi-Vergleich der "taz" fanden Verkehrsminister Wissing (52) und die FDP gar nicht lustig. © Christian Charisius/dpa

Diese zeigt eine dem Bundesverkehrsminister Volker Wissing (52, FDP) nachempfundene Figur in Kleidung, die einer Nazi-Uniform ähnelt, und mit Klebstoff an der Hand. Daneben steht: "Wir sind die allerletzte Generation: Wir kleben an jeder Autobahn fest!"

Am Mittwoch löschte die Tageszeitung mit Sitz in Berlin nach eigenen Angaben die Verbreitung der Karikatur bei Twitter und Facebook nach einiger Zeit wieder. Scharfe Kritik hatte es unter anderem aus FDP-Reihen gegeben.

Auf Twitter schrieb die Zeitung in einem Transparenzhinweis später: "Die Karikatur hätte so nicht erscheinen sollen, das tut uns leid."

In der Mittwochausgabe der Zeitung ist die Karikatur abgedruckt.