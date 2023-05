Kampf gegen Lehrermangel: Müssen Grundschullehrer höhere Mathematik können?

Berlins neue Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch will im Kampf gegen den Lehrermangel neue Wege beschreiten. © Michael Kappeler/dpa

Potenzial sieht Günther-Wünsch außerdem bei Lehrkräften, die aktuell nicht in der Schule arbeiten: "Es gibt Vollzeitstellen von Lehrkräften, die sich in Abordnungen befinden - oft in ganz wichtigen Bereichen: in der Schulpsychologie, in der Referendarausbildung und auch in der Senatsbildungsverwaltung", so die Bildungssenatorin.

"Wenn uns rund 1000 Lehrkräfte fehlen, müssen wir ganz sorgfältig und mit Augenmaß prüfen, welche dieser Abberufungen wir reduzieren können." Wie viel das bringt, ist schwer abzuschätzen.

Dagegen hält sie wenig von den Überlegungen aus Brandenburg, Seiteneinsteigern mit Bachelor-Abschluss die Verbeamtung zu ermöglichen.

"Was wir in Erwägung gezogen haben, ist ein duales Studium: Nach einem Bachelor kann man den Master gemeinsam mit dem Referendariat machen, sodass man nach fünf Jahren fertig wäre."