Wegner verteidigt Verkehrspolitik und watscht Grüne ab: "Keine gute Bilanz"

Berlin - Fies nachgetreten: Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (50, CDU ) hat die Verkehrspolitik des schwarz-roten Senats verteidigt und deutliche Kritik an den Grünen geübt.

Verkehrssenatorin Manja Schreiner (45, CDU) hat zahlreiche Berliner Radwege-Projekte auf den Prüfstein gestellt und ist dafür von den Grünen scharf kritisiert worden. © Christophe Gateau/dpa

Dass die Verkehrsverwaltung jetzt beim Radwegebau überprüfe, was die Vorgängerregierung gemacht habe, sei völlig normal, sagte Wegner am Dienstag nach der Sitzung des Senats.

"Das findet gerade statt, nicht mehr und nicht weniger. Und dann wollen wir eine Priorisierung hinbekommen", so der CDU-Politiker mit Blick auf die nicht abreißende Kritik an Verkehrssenatorin Manja Schreiner (45, CDU), die zahlreiche Radwege-Projekte auf den Prüfstein gestellt hat.

"Ich will mal an dieser Stelle eins sagen, weil ich so viel gerade von einer Oppositionspartei höre: Die Bilanz nach sechs Jahren Verkehrsverwaltung durch die Grünen ist alles andere als gut", sagte Wegner.

Das gelte auch und gerade mit Blick auf Radwege. "Wir haben den Anspruch, dass wir mehr und vor allem auch sichere Radwege bauen wollen. Und da ist eine Priorisierung jetzt genau der richtige Weg."