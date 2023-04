Eignungstest statt Probejahr an Berliner Gymnasien: Elternvertreter gehen auf die Barrikaden

Berlin - Elternvertreter sehen die Ankündigung von CDU und SPD kritisch, das Probejahr an Gymnasien künftig durch Eignungstests ersetzen zu wollen.

Wenn es nach dem Willen von CDU und SPD geht, sollen sich Schüler künftig mit einem Eignungstest für den Besuch eines Berliner Gymnasiums qualifizieren. (Symbolfoto) © Bodo Marks/dpa-tmn

Solche Tests seien fragwürdig, sagte der Berliner Landeselternausschussvorsitzende Norman Heise der Deutschen Presse-Agentur.

Die Ergebnisse spiegelten nur die Leistung von einem einzelnen Tag wider und nicht die der Schülerinnen und Schüler in sechs Jahren Grundschule. Hinzu komme, dass sich inzwischen geradezu eine Beraterindustrie entwickelt habe, die Kinder für solche Tests fit machen solle. "Wir stellen das sehr infrage."

Die Einigung von CDU und SPD im Koalitionsvertrag zu diesem Thema reicht aus Sicht des Elternausschusses jedenfalls nicht aus. "Wir sehen da noch nicht wirklich die Lösung", sagte Heise.

"Wir brauchen eine konzeptionelle Erklärung dazu, was geprüft werden soll, wie lange diese Tests dauern, was sie umfassen und wie Vorleistungen aus der Grundschule eine Berücksichtigung finden", so der Elternvertreter.

"Ausschließlich auf einen Test zu setzen, klingt in unseren Ohren nicht richtig."