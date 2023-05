Nach Äußerung über Letzte Generation: Justizsenatorin muss sich Befragung stellen

Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg (48, parteilos) soll für ihre Äußerungen dem Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses Rede und Antwort stehen. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Ihre Äußerungen zur Klimaschutzgruppe Letzte Generation sollen aus Sicht der Linken ein Nachspiel im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses haben.

Die Fraktion hat eine Liste von Fragen, die sie Badenberg am 14. Juni stellen will, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Der rechtspolitische Sprecher der Linken, Sebastian Schlüsselburg (40), kritisierte: "Der Auftritt der Justizsenatorin in den 'Tagesthemen' besorgt uns."

Badenberg lasse die Entscheidung der Staatsanwaltschaft überprüfen, die Letzte Generation nicht als kriminelle Vereinigung einzustufen.

Damit drücke sie ihr "Misstrauen" gegenüber der Objektivität der Staatsanwaltschaft aus und bereite offenbar eine politische Weisung vor, so der Vorwurf Schlüsselburgs.